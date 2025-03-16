Antoine Griezmann sürprizi! Ne Fenerbahçe ne Galatasaray: Transferde herkes ters köşe oldu

Transferde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Antoine Griezmann için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıllardır Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gelmesi beklenen Antoine Griezmann, an itibarıyla MLS yolunda ve görüşmeler de ivedi şekilde devam ediyor.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarların uzun zamandır kendi takımlarına istediği Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ihtimalleri değerlendirmek istemeyen Antoine Griezmann, an itibarıyla MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA ANTOINE GRIEZMANN TRANSFERİ İPTAL OLDU

İspanyol basınının haberine göre kariyerine Avrupa'da devam etmek istemeyen Antoine Griezmann, MLS ekibi Los Angeles FC ile bir süredir görüşüyor ve süreç olumlu ilerliyor. Şu anki kulübü Atletico Madrid'den de transferde kolaylık bekleyen Fransız hücumcu, yakın zamanda İspanyol yönetimle önemli bir toplantı gerçekleştirecek ve sezon sonuna söz kesecek. Yıllardır Atletico'da oynayan futbolcu için kulüpten ayrılık izni çıkacağı ve son maçında teşekkür edilerek plaket verileceği düşünülüyor.

ATLETICO MADRID İLE BU SEZON PERFORMANSI

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid ile bu sezon 41 maça çıkan Griezmann, 16 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.