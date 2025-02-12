Ara transfer için kesenin ağzını açtılar! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer harcamaları

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray yaptığı transferlerle Avrupa’da büyük ses getirdi. Ligde kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş ise Avrupa’da transfer potansiyeli olan genç oyunculara yöneldi.

ÜÇ BÜYÜKLERİN MALİ BİLANÇOLARI

Kulüplerin bu dönemdeki gelir-giderleri de merak konusu oldu. HaberTürk’te yer alan detaylarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın mali bilançoları ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ

Avrupa kupalarından elenen Beşiktaş transferde sessiz kaldı. Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar; Musrati, Can Keleş, Ndour ve Jean Onana'yla da yollarını ayırdı.



1 milyon Euro (yaklaşık 37.4 milyon TL) gelir elde eden Kara Kartal, buna karşın 7 milyon Euro (yaklaşık 261.9 milyon TL) harcadı.

FENERBAHÇE

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, yaz döneminde olduğu gibi bu dönemi de hareketli geçirdi. Defans bölgesini güçlendiren sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferiyle de taraftarlarını ateşledi.



Bu dönemde herhangi bir gelir elde edemeyen Kanarya, buna karşın 16.7 milyon Euro'yu (yaklaşık 625 milyon TL) kasasından çıkardı.

GALATASARAY

Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yine dünyaca ünlü yıldızlara yöneldi. Sezon başında Osimhen'i getiren sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeyi Alvaro Morata'yla güçlendirdi.



Batshuayi, Nelsson, Zaha gibi isimlerle yollarını ayıran Cimbom, 7 takviye birden yaptı.

9.2 milyon Euro (yaklaşık 344.2 milyon TL) gelir elde eden G.Saray, buna karşılık olarak 27.46 milyon Euro (yaklaşık 1.02 milyar TL) harcadı.

Üç Büyükler, bu dönemde gelir gider dengesini sağlayamazken; transferlerde 40,96 milyon Euro (yaklaşık 1.53 milyar TL) zarar etti.