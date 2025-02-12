Talisca'nın gizlice gittiği mekan gündeme oturdu! Beşiktaş günlerinden özlem

Türk futbolunda kısa sürede büyük izler bıraktığı 3201908 macerasının ardından ikinci Türkiye macerasına transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla başlayan Talisca sosyal medyada paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız, bu kez de Türkiye'ye dönüş sürecini kayda aldığı video serisinin 2. kısmını takipçileriyle paylaştı.

AYAĞININ TOZUYLA KURU FASULYECİYE...

Talisca'nın 2. videoda Türkiye'ye döndükten sonra kendisini kapüşonlu sweetshirt ile gizleyerek gittiği restoranda kuru fasulye ve pilav yediği anları yayımladı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde en sevdiği yemeklerden biri olan kuru fasulyeye yıllar sonra yeniden kavuşan Talisca, yemeği beğenerek, "Çok iyi" ifadesini kullandı.