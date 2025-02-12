Ezeli rakiplerin nefes kesen hamleleri! İşte Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı devam ederken Beşiktaş ve Trabzonspor ise Avrupa Kupası hedefi için üst sıraları hedefliyor. Dört büyüklerin yanı sıra ligde hedefleri olan diğer takımlarda kadroya takviyeler yaptı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray yine dünyaca ünlü yıldız isimleri kadrosuna kattı. İki ezeli rakibin birbirine transfer çalımları çok konuşuldu.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri, yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. İşte 2024-2025 ara transfer döneminde atılan imzalar.
Anel Husic
Young Boys > Gaziantep FK
Mustafa Eskihellaç
Gaziantep FK > Trabzonspor
Keny Arroyo
Independiente > Beşiktaş
Amir Hadziahmetovic
Ç.Rizespor > Beşiktaş
Abdülkadir Ömür
Hull City > Ç.Rizespor
Batuhan Yavuz
Duisburg > Alanyaspor
Sinan Bolat
Westerlo > Kasımpaşa
Oleksandr Zubkov
Shakhtar > Trabzonspor
Veljko Simic
Omonia Lefkoşa > Sivasspor
Mario Lemina
Wolverhampton > Galatasaray
Umut Bozok
Trabzonspor > Eyüpspor
Tonny Vilhena
Panathinaikos > Alanyaspor
Atakan Müjde
Y.Malatyaspor > Kasımpaşa
Mehmet Kaya
TS Dortmund > Konyaspor
Eren Elmalı
Trabzonspor > Galatasaray
Semih Güler
Adana Demirspor > Gaziantep FK
Arda Ünyay
Ankaragücü > Galatasaray
Carlos Cuesta
Genk > Galatasaray
Erdem Çalık
Pendikspor > Eyüpspor
Umut Güneş
Trabzonspor > Başakşehir
Andraz Sporar
Panathinaikos > Alanyaspor
Berkay Özcan
Başakşehir > Ç.Rizespor
Przemyslaw Frankowski
Lens > Galatasaray
Elan Ricardo
La Equidad > Beşiktaş
Morten Bjorlo
Fredrikstad > Konyaspor
Ivan Brnic
Olympiakos > Başakşehir
Tim Jabol-Folcarelli
Ajaccio > Trabzonspor
Alvaro Morata
Milan > Galatasaray
Veljko Simic
Omonia Lefkoşa > Sivasspor
Enes Keskin
Pendikspor > Alanyaspor
Taras Stepanenko
Shakhtar > Eyüpspor
Efkan Bekiroğlu
Ankaragücü > Sivasspor
Festy Ebosele
Udinese/Watford > Başakşehir
Anderson Talisca
Al Nassr > Fenerbahçe
Kamil Piatkowski
Salzburg > Kasımpaşa
Ognjen Mimovic
Kızılyıldız > Fenerbahçe
Muhammed Gümüşkaya
Westerlo > Gaziantep FK
Furkan Bayır
Alanyaspor > Göztepe
Can Keleş
Beşiktaş > Kasımpaşa
Samet Akaydin
Fenerbahçe > Çaykur Rizespor
Enis Bardhi
Trabzonspor > Bodrum FK
Ahmed Kutucu
Eyüpspor > Galatasaray
Milan Skriniar
PSG > Fenerbahçe
Diego Carlos
Aston Villa > Fenerbahçe
Emersonn
Athletico Paranaense > Göztepe
Romulo Cardoso
Athletico Paranaense > Göztepe
(Satın alma opsiyonu kullanıldı)
Tolga Ciğerci
Ankaragücü > Sivasspor
Yalçın Kayan
Göztepe > Eyüpspor
Yusuf Sarı
Adana Demirspor > Başakşehir FK
Emmanuel Boateng
Al Orubah > Gaziantep FK
Hamza Akman
SonderjyskE > Eyüpspor
Christopher Operi
Le Havre > FK Başakşehir FK
Abdoulaye Yoro
(Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)
Danylo Sikan
Shakhtar > Trabzonspor
Jonathan Okita
FC Zürich > Bodrum FK