Ezeli rakiplerin nefes kesen hamleleri! İşte Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devre arasında yapılan tüm transferler

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı devam ederken Beşiktaş ve Trabzonspor ise Avrupa Kupası hedefi için üst sıraları hedefliyor. Dört büyüklerin yanı sıra ligde hedefleri olan diğer takımlarda kadroya takviyeler yaptı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray yine dünyaca ünlü yıldız isimleri kadrosuna kattı. İki ezeli rakibin birbirine transfer çalımları çok konuşuldu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri, yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. İşte 2024-2025 ara transfer döneminde atılan imzalar.

İŞTE 2024-2025 SEZONU DEVRE ARASINDA YAPILAN TÜM TRANSFERLER

Anel Husic

Young Boys > Gaziantep FK

Mustafa Eskihellaç

Gaziantep FK > Trabzonspor

Keny Arroyo

Independiente > Beşiktaş

Amir Hadziahmetovic

Ç.Rizespor > Beşiktaş

Abdülkadir Ömür

Hull City > Ç.Rizespor

Batuhan Yavuz

Duisburg > Alanyaspor

Sinan Bolat

Westerlo > Kasımpaşa

Oleksandr Zubkov

Shakhtar > Trabzonspor

Veljko Simic

Omonia Lefkoşa > Sivasspor

Mario Lemina

Wolverhampton > Galatasaray

Umut Bozok

Trabzonspor > Eyüpspor

Tonny Vilhena

Panathinaikos > Alanyaspor

Atakan Müjde

Y.Malatyaspor > Kasımpaşa

Mehmet Kaya

TS Dortmund > Konyaspor

Eren Elmalı

Trabzonspor > Galatasaray

Semih Güler

Adana Demirspor > Gaziantep FK

Arda Ünyay

Ankaragücü > Galatasaray

Carlos Cuesta

Genk > Galatasaray

Erdem Çalık

Pendikspor > Eyüpspor

Umut Güneş

Trabzonspor > Başakşehir

Andraz Sporar

Panathinaikos > Alanyaspor

Berkay Özcan

Başakşehir > Ç.Rizespor

Przemyslaw Frankowski

Lens > Galatasaray

Elan Ricardo

La Equidad > Beşiktaş

Morten Bjorlo

Fredrikstad > Konyaspor

Ivan Brnic

Olympiakos > Başakşehir

Tim Jabol-Folcarelli

Ajaccio > Trabzonspor

Alvaro Morata

Milan > Galatasaray

Veljko Simic

Omonia Lefkoşa > Sivasspor

Enes Keskin

Pendikspor > Alanyaspor

Taras Stepanenko

Shakhtar > Eyüpspor

Efkan Bekiroğlu

Ankaragücü > Sivasspor

Festy Ebosele

Udinese/Watford > Başakşehir

Anderson Talisca

Al Nassr > Fenerbahçe

Kamil Piatkowski

Salzburg > Kasımpaşa

Ognjen Mimovic

Kızılyıldız > Fenerbahçe

Muhammed Gümüşkaya

Westerlo > Gaziantep FK

Furkan Bayır

Alanyaspor > Göztepe

Can Keleş

Beşiktaş > Kasımpaşa

Samet Akaydin

Fenerbahçe > Çaykur Rizespor

Enis Bardhi

Trabzonspor > Bodrum FK

Ahmed Kutucu

Eyüpspor > Galatasaray

Milan Skriniar

PSG > Fenerbahçe

Diego Carlos

Aston Villa > Fenerbahçe

Emersonn

Athletico Paranaense > Göztepe

Romulo Cardoso

Athletico Paranaense > Göztepe

(Satın alma opsiyonu kullanıldı)

Tolga Ciğerci

Ankaragücü > Sivasspor

Yalçın Kayan

Göztepe > Eyüpspor

Yusuf Sarı

Adana Demirspor > Başakşehir FK

Emmanuel Boateng

Al Orubah > Gaziantep FK

Hamza Akman

SonderjyskE > Eyüpspor

Christopher Operi

Le Havre > FK Başakşehir FK

Abdoulaye Yoro

(Başakşehir akademi oyuncularından Abdoulaye Yoro ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı)

Danylo Sikan

Shakhtar > Trabzonspor

Jonathan Okita

FC Zürich > Bodrum FK