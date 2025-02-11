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 | Mutluhan Yildiz

Galatasaray Eren Elmalı transferini duyurdu! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin transfer için harcadığı para da belli oldu. İşte Eren Elmalı'nın bonservisi ve maaşı...

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Galatasaray Eren Elmalı transferini duyurdu! Bonservisi ve maaşı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 09:02

Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı'nın bonservis ve maaş detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin maliyetine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildiriye göre, Eren Elmalı için Trabzonspor'a net 129 milyon 717 bin 700 TL bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca, belirli şartların sağlanması durumunda ekstra 18 milyon 531 bin 100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacak.

EREN ELMALI GALATASARAY'DA!

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli kârının %25'i eski kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,
Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

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