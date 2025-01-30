Eren Elmalı Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Transfer için harekete geçtiler

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

30 Ocak 2025 17:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:29

Galatasaray’la da ismi anılan ve Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Eren Elmalı'nın transferi için Fenerbahçe’nin de bordo mavililerle görüştüğü iddia edildi.