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Eren Elmalı Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Transfer için harekete geçtiler

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Ocak 2025 17:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:29
Eren Elmalı Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Transfer için harekete geçtiler

Galatasaray’la da ismi anılan ve Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Eren Elmalı'nın transferi için Fenerbahçe’nin de bordo mavililerle görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray’la da ismi anılan Eren Elmalı’yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Eren Elmalı Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Transfer için harekete geçtiler - 1. Resim

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'LA TEMAS KURDU

İddialara göre Fenerbahçe, Eren Elmalı'yı gündemine aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor'a genç futbolcunun şartlarını sordu.

Eren Elmalı Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Transfer için harekete geçtiler - 2. Resim

GALATASARAY’DA DEVREDE

İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi Sarı kırmızılı ekipten 5 milyon Euro peşin para istemişti.

Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve görüşmeler tıkanmıştı.

Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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Kaynak: TGRT Haber

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