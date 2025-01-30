Eren Elmalı Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Transfer için harekete geçtiler
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Ocak 2025 17:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:29
Galatasaray’la da ismi anılan ve Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Eren Elmalı'nın transferi için Fenerbahçe’nin de bordo mavililerle görüştüğü iddia edildi.
Fenerbahçe, Galatasaray’la da ismi anılan Eren Elmalı’yı renklerine bağlamak için harekete geçti.
FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'LA TEMAS KURDU
İddialara göre Fenerbahçe, Eren Elmalı'yı gündemine aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor'a genç futbolcunun şartlarını sordu.
GALATASARAY’DA DEVREDE
İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi Sarı kırmızılı ekipten 5 milyon Euro peşin para istemişti.
Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve görüşmeler tıkanmıştı.
Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Kaynak: TGRT Haber