Fenerbahçe Midtjylland maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11 belli oldu

30 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:02

Fenerbahçe Midtjylland maç kadrosu taraftarın gündeminde. Maça saatler kala FB muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu. Avrupa Ligi'nde bu akşam FB - Midtjylland maçı 23.00'te oynanacak. Taraftarlar Fenerbahçe maç kadrosunu bekliyordu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı lacivertli ekip geçen 7 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 beraberlik aldı. FB 9 puanla 23. sırada yer alıyorken bu akşam rakibini yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇ KADROSU

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bugün 23.00'te FB Midtjylland karşılaşması oynanacak. 9 puanla 23. sırada yer alan sarı lacivertli ekip rakibini yenerse 3 puan daha kazanacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alan isimler arasında İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Şükür Toğrak, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, M. Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun yer alıyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam oynanacak olan müsabakada Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Sarı kart olarak cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel de bu akşam sahada yer almayacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Midtylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Andersson, Castillo, Sorensen, Osorio, Aral, Buksa.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Tadic, En-Nesyri.