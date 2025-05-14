Yalnız kalan yavru ayılar hayata döndü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, uzun süren aramalar sonucunda annelerine ulaşılamayan yavru ayıları koruma altına aldı. Minik dostların tedavi ve rehabilitasyonları tamamlandı.

Ekipler, doğada yalnız başına bulunan iki ayı yavrusuna yönelik hassas bir çalışma yürüttü. Uzun süren izleme ve arama çalışmalarına rağmen annelerine ulaşılamayan yavrular, ekiplerce Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi ve rehabilitasyon süreçleri başlatılan sevimli yavrular, sağlığına kavuştu. Şu an çok daha iyi durumda olan hayvanların doğal yaşama kazandırılması için gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.