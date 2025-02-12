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 | Murat Makas

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes planı: Spartak Moskova ile pazarlık başladı

Rus ekibi Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile anlaşmaya yakın. Beşiktaş ise bonservisinin yüzde 50'si Benfica'da olan oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes planı: Spartak Moskova ile pazarlık başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 09:14

Beşiktaş’ın yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı. Rusya’da Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için Spartak Moskova ismi geçti. Sport-Express'in özel haberine göre; Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için Beşiktaş ve oyuncu ile anlaşma noktasına geldi.

SPARTAK MOSKOVA’DAN GEDSON FERNANDES ATAĞI

Transferin son detaylarının hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Spartak Moskova’nın yıllık 2.7 milyon euro + bonuslar şeklinde oyuncu cephesiyle görüştüğü öne sürülüyor.

BEŞİKTAŞ’TA BONSERVİS PLANI

Siyah-beyazlılara 4+1 yıllık imza atan Portekizli oyuncunun başka bir takıma transfer olması durumunda yüzde 50'lik pay Benfica ile paylaşılacaktı.

Fanatik’te yer alan bir detaya göre Beşiktaş, Portekiz temsilcisiyle Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik payını almak için harekete geçti.

Fernandes’e daha önce 20 milyon Euro gibi rakamlarla transfer teklifi gelmişti ancak payın yüzde 50’sinin Benfica’ya gideceğinden dolayı Beşiktaş gelen teklifleri reddetmişti.

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