Arap Kupası'nda renkli görüntüler: Taraftarlar Doha'daki tarihi çarşıya akın ediyor!

Turnuvayı takip etmek için farklı Arap ülkelerinden Doha'ya gelen çok sayıda taraftar, çarşıda renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyu canlılığın sürdüğü çarşı, kafelerden restoranlara, geleneksel ürün tezgâhlarından hediyelik eşya dükkanlarına kadar ziyaretçilerin oluşturduğu renkli görüntülere sahne oldu.

Kimi taraftarlar çarşının sokaklarında takımları için tezahürat yaparken, kimileri de Katar kültürüne özgü ürünlere ilgi gösterdi. Özellikle akşam saatlerinde artan kalabalık, çarşının atmosferine festival havası kattı. Tarihi çarşı, FIFA Arap Kupası süresince hem kültürel dokusuyla hem de canlı atmosferiyle taraftarların en çok ilgi gösterdiği mekanlardan biri oldu.

DOHA'NIN TARİHİ ÇARŞISI "SUK VAAKIF"

Doha'nın Muşeyrib bölgesinde yer alan ve yaklaşık bir asır önce eski bir nehir yatağının kıyısında kurulan "Suk Vaakıf", adını satıcıların geçmişte ürünlerini ayakta durarak pazarlamalarına atıfla Arapça "ayakta duran" anlamına gelen "vaakıf" kelimesinden alıyor.

2004 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen çarşı, modern mimariyle yenilenirken geleneksel Katar dokusu korunarak yeniden inşa edildi. Çarşı bugün giyim, el sanatları, el yapımı ürünler, kokular, baharatlar, müzik aletleri, süs eşyaları ve mücevherlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerine hizmet veriyor.