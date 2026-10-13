Archie Brown, Aston Villa maçı öncesinde iddialı konuştu! "3 puan için buradayım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 2. hafta maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Archie Brown, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak maçı değerlendiren Brown, "Herkesin beklediği bir maç. Antrenmanlarımızı yaptık. Ligde de iyi sonuçlar aldık. Kadromuz öz güvene sahip. Şampiyonlar Ligi'ni uzun zamandır oynamak istiyorduk. Her maç seviyemizi göstermek istiyoruz. Burada bu sebeple bulunuyoruz. Yarın için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"3 PUAN İÇİN BURADAYIM"

Archie Brown, doğduğu ve ailesinin yaşadığı şehirde bulunmanın kendisi için güzel olduğunu ancak önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Brown, "Doğduğum, ailemin bulunduğu şehirde olmak çok güzel. Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Takımdaki rolü ve hücuma katkıları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak rolünüz değişebiliyor. Ben hocaya güvenerek takıma yardım edebileceğim, katkıda bulunacağım şekilde dinlemeye razıyım. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama tabii ki benim görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Maça odaklanacağım, geri kalan her şey artı olacak" dedi.