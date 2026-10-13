Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 23:17

Archie Brown, Aston Villa maçı öncesinde iddialı konuştu! "3 puan için buradayım"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda İngiltere ekibi Aston Villa ile karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki İngiliz oyuncusu Archie Brown, "Şampiyonlar Ligi'ni uzun zamandır oynamak istiyorduk. Her maç seviyemizi göstermek istiyoruz. Burada bu sebeple bulunuyoruz. Yarın için çok heyecanlıyım" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Archie Brown, Aston Villa maçı öncesinde iddialı konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 23:17

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu , mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Archie Brown, Aston Villa maçı öncesinde iddialı konuştu! "3 puan için buradayım"

İlk olarak maçı değerlendiren Brown, "Herkesin beklediği bir maç. Antrenmanlarımızı yaptık. Ligde de iyi sonuçlar aldık. Kadromuz öz güvene sahip. Şampiyonlar Ligi'ni uzun zamandır oynamak istiyorduk. Her maç seviyemizi göstermek istiyoruz. Burada bu sebeple bulunuyoruz. Yarın için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"3 PUAN İÇİN BURADAYIM"

Archie Brown, doğduğu ve ailesinin yaşadığı şehirde bulunmanın kendisi için güzel olduğunu ancak önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Brown, "Doğduğum, ailemin bulunduğu şehirde olmak çok güzel. Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Takımdaki rolü ve hücuma katkıları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak rolünüz değişebiliyor. Ben hocaya güvenerek takıma yardım edebileceğim, katkıda bulunacağım şekilde dinlemeye razıyım. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama tabii ki benim görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Maça odaklanacağım, geri kalan her şey artı olacak" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsmail Kartal, Aston Villa maçı öncesinde konuştu! "Puan kaybı düşünmüyoruz"
Arda Turan'dan milli takım sorusuna cevap! Dedikodulara son noktayı koydu: "Heyecan verici"
ETİKETLER
#ingiltere
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Archie Brown
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.