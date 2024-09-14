Arda Güler 11'de! Milli futbolcu Real Sociedad karşısında sahaya çıkıyor
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Eylül 2024 20:25 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:30
LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a misafir oluyor. Real Valladolid ve Real Betis karşılaşmalarında hata yapmadan 3 puan ile dönen İtalyan antrenör Ancelotti’nin öğrencileri, bu maçta da üç puan peşinde. Milli futbolcumuz Arda Güler sahaya ilk 11'de başladı.
İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk oluyor. Kadrosunu Fransız golcü Kylian Mbappe ve Endricik gibi futbolcularla güçlendiren Madrid ekibi ligde geride kalan 4 maçta 2 kez puan kaybı yaşadı.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLIYOR
Real Madrid’te Bellingham, Ceballos, Camavinga gibi oyuncuların sakatlığı devam ederken Arda Güler, Real Sociedad karşısında ilk 11’de oyuna başlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com