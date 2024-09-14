Arda Güler 11'de! Milli futbolcu Real Sociedad karşısında sahaya çıkıyor

14 Eylül 2024 20:25 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:30

LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a misafir oluyor. Real Valladolid ve Real Betis karşılaşmalarında hata yapmadan 3 puan ile dönen İtalyan antrenör Ancelotti’nin öğrencileri, bu maçta da üç puan peşinde. Milli futbolcumuz Arda Güler sahaya ilk 11'de başladı.