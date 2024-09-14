Galatasaray yeni transferi Sallai'yi duyurdu! Kerem detayı dikkat çekti

14 Eylül 2024 18:05 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:41

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Roland Sallai resmen açıklandı. Sosyal medyada paylaşım yapan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'ndan boşa çıkan 7 numarayı Macar futbolcuya verdi.

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Galatasaray sosyal medya hesabından yeni transferi Roland Sallai için bir transfer videosu yayınladı. Ayrıca eski milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan boşa çıkan 7 numaralı forma da Macar futbolcuya verildi.

Sarı kırmızlı takım yeni futbolcusu Sallai için video hazırladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen videoda Sallai'nin disiplin, zeka, çeviklik, ahlak, azim, bağlılık ve Galatasaray yazılı kağıtları bulması öne çıktı.

Bağlılık kağıdının Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen Harry Potter asası ile birlikte ekrana gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan Macar futbolcu Sallai, Kerem Aktürkoğlu'ndan boşa çıkan 7 numaralı formayı sırttına geçirecek.