Arda Güler Bayern Münih Real Madrid maçında oynayacak mı ilk 11’de mi?

Bayern Münih ile Real Madrid, yarı final bileti almak için sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada deplasmanda üstünlüğü ele geçiren Alman ekibi, bu kez taraftarı önünde turu garantileme amacında; İspanyol temsilcisi ise geri dönüş hedefliyor. Real Madrid Bayern Münih karşılaşması 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Álvaro Arbeloa’nın rakibi karşısında sahaya sürpriz bir kadroyla çıkması beklenmiyor.

Real Madrid’de Arda Güler’in ilk 11’de yer almasının beklendiği mücadelede Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi yıldızların da sahada olması öngörülüyor.

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD İLK 11’LER

İspanyol medyasında yer alan iddialara göre Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa, Bayern Münih karşısında Arda Güler’e ilk 11’de forma verecek. Bayern Münih ile Real Madrid’in sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri şu şekilde:

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior