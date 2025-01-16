Arda Güler bombası! Ancelotti eksiği gördü, Real Madrid değişikliğe gidiyor

16 Ocak 2025 13:46 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:52

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti 5-2'lik Barcelona mağlubiyeti sonrası değişikliğe gidiyor. Sistemin değişeceği iddia edilirken ilk 11'de bazı oyuncular yedek kulübesine çekilecek. İspanyol basınının haberinde Arda Güler detayı da dikkat çekti.

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona’ya 5-2 yenilen Real Madrid’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin ağır yenilgi sonrası gördüğü tepki nedeniyle kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi. Real Madrid​, Kylian Mbappe​, Vinicius Junior​, Rodrygo​ ve Jude Bellingham olmak üzere hücum odaklı dört oyuncuyla maça başlamıştı ancak Ancelotti ve ekibi, zorlu rakiplere karşı daha fazla denge sağlamak amacıyla bu kararı değiştirmeyi düşünüyor.

ANCELOTTİ İLK 11'İ DEĞİŞTİREBİLİR

Barcelona’ya karşı 4 hücum futbolcusuyla hızlı baskı yapma fikri Ancelotti ve ekibi tarafından tekrar gözden geçirilecek. Kulübün fikri, yıldızlarla dolu bir forvet hattı kurmaktı ancak takım önemli maçlarda savunma ve hücum arasında doğru dengeyi bulamadı.

Dört hücum oyuncusundan hangisinin yedek kulübesine gönderileceği henüz belli değil. Her şey Rodrygo'nun yedek kulübesine gönderilme ihtimalinin en yüksek olduğunu gösteriyor, ancak 24 yaşındaki Brezilyalı forvet, Ancelotti tarafından defansif çalışma oranı nedeniyle oldukça değerli görülüyor.

ARDA GÜLER HEYECANI

4 hücumcunun sert bir şekilde baskı yapması orta saha ile arasında mesafenin açılması ve beklerin hücuma katılma sorununu ortaya çıkardı. Ağır eleştirilerin hedefi olan Ancelotti’nin orta sahada değişiklik yapacağı belirtildi. İspanyol basını Arda Güler’in daha fazla forma şansı bulacağını öne sürdü.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi karşılaşmada şans buldu. Genç oyuncu takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken 766 dakika sahada kaldı.