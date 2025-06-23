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 | Burak Ayaydın

Arda Güler gol attı: Real Madrid galip geldi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Pachuca karşılaştı. Arda Güler'in performansıyla dikkat çektiği ve gol attığı maçta, Real Madrid galip geldi.

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Arda Güler gol attı: Real Madrid galip geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 00:28

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Pachuca karşısında 3-1 kazandı. İspanyol devi, bu zaferle birlikte turnuvadaki ilk galibiyetini almış oldu.

Arda Güler gol attı: Real Madrid galip geldi!

ARDA GÜLER GOL ATTI REAL MADRID KAZANDI

Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçın 35. dakikasında Bellingham, 43. dakikasında Arda Güler ve 70. dakikasında Valverde golleri attı. Mağlup Pachuca'nın tek skoru ise 80. dakikada Montiel'den geldi. Real Madrid, bu galibiyetle birlikte 4 puana ulaştı.

Arda Güler gol attı: Real Madrid galip geldi!

ARDA GÜLER 60 DAKİKA OYNADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve bir tane de gol atan milli futbolcumuz Arda Güler, 60. dakikada yerini Luka Modric'e bıraktı.

https://x.com/realmadrid/status/1936892534938018044

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID'DE KİM KIRMIZI KART GÖRDÜ?
Raul Asencio, 7. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
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ETİKETLER
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#arda güler
#Pachuca
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
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