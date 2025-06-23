Arda Güler gol attı: Real Madrid galip geldi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Pachuca karşılaştı. Arda Güler'in performansıyla dikkat çektiği ve gol attığı maçta, Real Madrid galip geldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Pachuca karşısında 3-1 kazandı. İspanyol devi, bu zaferle birlikte turnuvadaki ilk galibiyetini almış oldu.

ARDA GÜLER GOL ATTI REAL MADRID KAZANDI

Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçın 35. dakikasında Bellingham, 43. dakikasında Arda Güler ve 70. dakikasında Valverde golleri attı. Mağlup Pachuca'nın tek skoru ise 80. dakikada Montiel'den geldi. Real Madrid, bu galibiyetle birlikte 4 puana ulaştı.

ARDA GÜLER 60 DAKİKA OYNADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve bir tane de gol atan milli futbolcumuz Arda Güler, 60. dakikada yerini Luka Modric'e bıraktı.

https://x.com/realmadrid/status/1936892534938018044