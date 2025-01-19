Arda Güler için Carlo Ancelotti beklenen kararı verdi! Real Madrid içinde dengeler değişiyor

19 Ocak 2025 11:29 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:44

İspanya Kral Kupası'nda Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 yenen Real Madrid'de Arda Güler maça damga vurdu. Dev kulüplerin radarında olan milli yıldız 2 asistiyle adından söz ettirdi. Maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler hakkında kararı belli oldu.

Arda Güler uzatmada asist şovu yaptı! Bir golü hakeme takıldı

Arda Güler uzatmada asist şovu yaptı! Bir golü hakeme takıldı

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid’in, Celta Vigo'yu Santiago Bernabeu'da 5-2 mağlup maçta milli oyuncumuz Arda Güler çok konuşuldu. 70. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, kısa sürede ortaya koyduğu performansla maçın en iyi oyuncularından birisi oldu. Endrick'in uzatmalarda attığı 2 golün asistini yapan Arda Güler çıktığı son 8 resmi karşılaşmada 8 gole direkt etki etmeyi de başardı.

ANCELOTTİ'DEN ARDA CEVABI

Maçın ardından konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç sonu "Güler oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi" dedi.

ARDA HAKKINDA SICAK GELİŞME

Sezon başında aldığı süreler nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen ancak son dönemde Ancelotti tarafından rotasyona dahil edilen Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SON KARAR VERİLDİ

Vigo maçında büyük övgüler alan milli yıldızın geleceğiyle ilgili Real Madrid'in son kararını verdiği aktarıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Ancelotti'nin Arda Güler'i zamanla takıma entegre etme süreci işe yarıyor.

Fichajes’in iddialarına göre Arda Güler'in yeni sezonda da Real Madrid forması giyeceği belirtildi. Ayrıca Arda'nın sonraki maçlarda ilk 11'de görev alacağı iddia edildi.