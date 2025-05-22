Arda Güler için flaş gelişme! Real Madrid Modric kararını verdi

Real Madrid’in simge isimlerinden Luka Modric, eflatun-beyazlı kulüpteki kariyerine veda etmeye hazırlanıyor. 2012 yılından bu yana takımın orta sahasında büyük rol oynayan Hırvat yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadı.

İSPANYOL BASINI YAZDI

İspanyol basınından Cadena COPE’un deneyimli muhabiri Miguel Angel Diaz’ın aktardığına göre, Real Madrid yönetimi Modric’le yola devam etmeme kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte, 38 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Bernabeu’da oynanacak maçla birlikte Real Madrid kariyerine nokta koyması bekleniyor.

KULÜP SESSİZ KALDI

Diaz’a göre Modric, bir yıl daha kalmayı istemesine rağmen kulüpten herhangi bir teklif almadı ve bu karar tamamen yönetimin tercihi oldu. Gazeteciye göre, Hırvat oyuncu kamuoyuna resmi bir açıklama yapabilir ancak Real Madrid cephesinden bu konuda bu hafta içinde bir açıklama beklenmiyor.

ARDA GÜLER'İN ÖNÜ AÇILIYOR

Luka Modric’in ayrılık kararı, Real Madrid kadrosunda önemli bir boşluk yaratacak. Bu gelişme, Arda Güler gibi genç ve yaratıcı orta saha oyuncularına daha fazla fırsat doğurabilir. Modric’in görev yaptığı "10 numara" pozisyonunda oynayan Arda’nın takımda tutulma ve daha fazla süre alma ihtimali, bu ayrılıkla birlikte ciddi biçimde artmış durumda. Teknik heyetin, yeni sezonda Arda’ya daha çok şans tanıması bekleniyor.

VEDA MAÇI BU CUMARTESİ

Yönetimin bu kararı sonrası gözler şimdi cumartesi günü Bernabeu’da oynanacak maça çevrildi. Tüm işaretler, bu karşılaşmanın Modric için bir veda niteliği taşıyacağı yönünde. Ancak oyuncunun vedasını resmileştirip resmileştirmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor.