Arda Güler tartışması! Ancelotti ile görüşmesi ortaya çıktı, taraftar ikiye bölündü

Arda Güler sürpriz bir değişiklikle LaLiga'da Barcelona karşısında ilk 11'de başladı. Real Madrid 4-3 maçı kaybederken Arda Güler'in performansı maç sonu taraftarı ikiye böldü. Carlo Ancelotti ise Arda Güler'i neden oyundan aldığına dair görüşme gerçekleştirdi.

LaLiga'nın 35. haftasında dünyanın en iyi derbisi ile Barcelona ve Real Madrid nefes kesen anlara sahne oldu. Real Madrid karşısında 4-3 kazanan Barça'ya galibiyeti getiren golleri Eric Garcia, Yamal ve Raphinha (2) kaydetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe hat-trick yapsa da goller galibiyete yetmedi.

ARDA GÜLER ELEŞTİRİLDİ

Karşılaşma öncesi Real Madrid’de ilk 11 değişikliği çok konuşuldu. Milli yıldız Arda Güler Katalan devi karşısında maça ilk 11’de başladı. Fenerbahçe’den transfer edilen Arda Güler’in performansı tartışılıyor. Real Madrid taraftarı adeta ikiye bölündü. Arda Güler’in performansı eleştirilirken diğer yandan da 19 yaşında olduğu ve büyük potansiyelinin olduğuna vurgu yapılıyor.



ARDA GÜLER, ANCELOTTİ GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşma sonrası Arda Güler’i neden oyundan çıkardığına dair görüşme gerçekleştirdi. Defensa Central'de yer alan detaylarda Ancelotti Arda’ya, "Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte birçok harika maç çıkaracaksın. Bugün Brahim'in sağda alanı daha iyi tehdit edebileceğini düşündük, bu yüzden Modric'i oyuna sokacağımız için seni çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, hocasının bu açıklamasını anlayışla karşıladı. Real Madrid sportif yönetimi Güler'in geleceğinin parlak olduğuna inanıyor. Özellikle Xabi Alonso’nun Arda Güler ile yakından ilgilendiği biliniyor.

