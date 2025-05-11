Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: 7 gollü El Clasico!

İspanya'da El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona, Arda Güler'li Real Madrid karşısında 2-0'dan geri döndü ve dev maçın kazananı oldu.

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid sahaya çıktı. Şampiyonluk yolunu çizecek olan El Clasico'da, kazanan taraf ev sahibi Barcelona oldu.

https://x.com/FCBarcelona/status/1921600859776934123

BARCELONA REAL MADRID'I GERİDEN GELEREK MAĞLUP ETTİ

Barcelona, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid'i 4-3 yendi ve puan farkını 7'ye çıkardı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan El Clasico'nun 14. dakikasında Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Barcelona; 19'da Eric Garcia, 32'de Yamal, 34 ve 45. dakikalarda Raphinha'nın golleriyle devreye 4-2 önde girdi. İkinci yarıda ise Mbappe (70) farkı 1'e indirdi ama maçın sonucu değişmedi. Bu galibiyetle birlikte Barcelona, puanını 82'ye yükseltti.

BARCELONA ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMDA

Barcelona, 4 gün sonra karşılaşacağı Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

https://x.com/realmadrid/status/1921600850784383353

BARCELONA: EL CLASICO USTALIĞI

Hansi Flick ve öğrencileri, bu sezon Real Madrid'le oynadığı tüm maçları kazandı.