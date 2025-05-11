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 | Burak Ayaydın

Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: 7 gollü El Clasico!

İspanya'da El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona, Arda Güler'li Real Madrid karşısında 2-0'dan geri döndü ve dev maçın kazananı oldu.

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Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: 7 gollü El Clasico!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 20:00

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid sahaya çıktı. Şampiyonluk yolunu çizecek olan El Clasico'da, kazanan taraf ev sahibi Barcelona oldu.

https://x.com/FCBarcelona/status/1921600859776934123

BARCELONA REAL MADRID'I GERİDEN GELEREK MAĞLUP ETTİ

Barcelona, Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid'i 4-3 yendi ve puan farkını 7'ye çıkardı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan El Clasico'nun 14. dakikasında Real Madrid, Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Barcelona; 19'da Eric Garcia, 32'de Yamal, 34 ve 45. dakikalarda Raphinha'nın golleriyle devreye 4-2 önde girdi. İkinci yarıda ise Mbappe (70) farkı 1'e indirdi ama maçın sonucu değişmedi. Bu galibiyetle birlikte Barcelona, puanını 82'ye yükseltti.

Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: 7 gollü El Clasico!

BARCELONA ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMDA

Barcelona, 4 gün sonra karşılaşacağı Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

https://x.com/realmadrid/status/1921600850784383353

BARCELONA: EL CLASICO USTALIĞI

Hansi Flick ve öğrencileri, bu sezon Real Madrid'le oynadığı tüm maçları kazandı.

Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: 7 gollü El Clasico!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYUNDAN ÇIKTI?
Ancelotti, ikinci yarının başında Arda Güler'i oyundan aldı.
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#İspanya La Liga
#Spor
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