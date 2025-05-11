Galatasaray’da yıldız futbolcudan rest geldi: Resmen takımdan ayrılıyor!

Galatasaray’ın yıldızlarından Dries Mertens, ayrılık kararı aldı. Galatasaray yönetimiyle görüşme yapan Dries Mertens, gelecek yaz dönemiyle birlikte takımdan resmen ayrılacak.
Galatasaraylı Dries Mertens taraftarları şaşırtan bir karar verdi. Galatasaray ile 1 yıl daha devam etmesi beklenen Dries Mertens, an itibarıyla Süper Lig’e veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray’a geldiğinden bu yana taraftarın gönlüne taht kuran Dries Mertens, son dönemdeki performansıyla ise tartışma konusu olmuştu. Okan Buruk’un bu yıl içinde dönem dönem yedek bıraktığı Dries Mertens, sarı kırmızılı takım ile yolları ayırmaya karar verdi. Kariyerinin sonuna gelmesiyle birlikte yüksek tempolu oyunlara da ayak uyduramayan Dries Mertens, futbolu bırakıp bırakmama konusundaysa hala düşünmeye devam ediyor.
Galatasaray kariyerinde toplam 132 maça çıkan Dries Mertens, 24 gol ve 44 asist katkısı sağlamıştı.