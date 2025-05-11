Galatasaray’da yıldız futbolcudan rest geldi: Resmen takımdan ayrılıyor!

Galatasaraylı Dries Mertens taraftarları şaşırtan bir karar verdi. Galatasaray ile 1 yıl daha devam etmesi beklenen Dries Mertens, an itibarıyla Süper Lig’e veda etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY’DA DRIES MERTENS İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray’a geldiğinden bu yana taraftarın gönlüne taht kuran Dries Mertens, son dönemdeki performansıyla ise tartışma konusu olmuştu. Okan Buruk’un bu yıl içinde dönem dönem yedek bıraktığı Dries Mertens, sarı kırmızılı takım ile yolları ayırmaya karar verdi. Kariyerinin sonuna gelmesiyle birlikte yüksek tempolu oyunlara da ayak uyduramayan Dries Mertens, futbolu bırakıp bırakmama konusundaysa hala düşünmeye devam ediyor.

DRIES MERTENS VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde toplam 132 maça çıkan Dries Mertens, 24 gol ve 44 asist katkısı sağlamıştı.