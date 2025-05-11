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Editor
 | Burak Ayaydın

Alvaro Morata'nın garip transfer hikayesi: Galatasaray'da kartlar yeniden dağıtılıyor!

Galatasaray'da Alvaro Morata transferi gün geçtikçe karışık bir hal alıyor. An itibarıyla Galatasaray'da Victor Osimhen'in yedeği olan Alvaro Morata, sürecin gidişatına göre ayrılmayı planlıyor.

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Alvaro Morata'nın garip transfer hikayesi: Galatasaray'da kartlar yeniden dağıtılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 00:42

Alvaro Morata ve Galatasaray için transfer kritiği yaşanıyor. Galatasaray'a gelirken ilk 11 sözü verilen Alvaro Morata, Victor Osimhen'in yedeği olmaktan memnun değil ve gelecek sezon öncesinde farklı bir tasarrufu var.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA TRANSFERİ BEKLENENDEN FARKLI İLERLİYOR

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Victor Osimhen'in yedeği olduğu süreçten hiç memnun değil ve bu durumu menajeriyle de paylaştı! Galatasaray'a düzenli oynamak ve İspanya Milli Takımı'ndaki yerini korumak için gelen Alvaro Morata, an itibarıyla ise Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor. Sarı kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra işler beklediği gibi gitmeyen ve formadan uzak kalan Alvaro Morata, flaş bir kararla İspanya ve İtalya'dan takım bakmaya başladı. Halihazırdaki süreçten hareketle Galatasaray yönetiminden gelecek sezon için de ilk 11 garantisi alamayacağına inanan Morata, rotayı resmen ayrılığa çevirdi ve menajeriyle birlikte kritik süreç için harekete geçti.

Alvaro Morata'nın garip transfer hikayesi: Galatasaray'da kartlar yeniden dağıtılıyor!

ALVARO MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 maça çıkan Alvaro Morata, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

ALVARO MORATA İÇİN GALATASARAY'DA NET BİR KARAR VERİLMEDİ

Galatasaray yönetimi; İspanyol golcünün joker oyuncu olarak gösterdiği performanstan memnun olurken, gelecek sezon için ise henüz bir karar vermiş değil.

Alvaro Morata'nın garip transfer hikayesi: Galatasaray'da kartlar yeniden dağıtılıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

MORATA NEREDEN GELMİŞTİ?
Deneyimli hücumcu, Milan'dan kiralanmıştı.
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#Alvaro Morata
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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