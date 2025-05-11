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Editor
 | Burak Ayaydın

Volkan Demirel'den şaşırtan itiraf: "Çok istediler"

Volkan Demirel'den Fenerbahçe süreciyle ilgili Asist Analiz'e açıklamalar geldi. Aziz Yıldırım'ın kendisi ve Fenerbahçe için ayrı bir süreç düşündüğünü anlatan Volkan Demirel, aynı fikirde olmadığını ise özellikle belirtti.

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Volkan Demirel'den şaşırtan itiraf:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 00:16

Fenerbahçe'de görev almasıyla ilgili Volkan Demirel'den özel açıklamalar geldi. Aziz Yıldırım tarafından yönetime davet edilen Volkan Demirel, bu süreçlere eşlik etmek istemediğini ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük düşündüğünü anlattı.

VOLKAN DEMİREL'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe'de teknik kadroya girmem konusunda direkt teklif gelmedi ama bu bana çok önerildi. Aynı zamanda yönetime girmem de söylendi, Aziz Yıldırım çok kez ifade etti, istedi. Ama benim için ne bir hocanın yardımcısı olmak ne de yönetimsel anlamda bir pozisyona geçmek söz konusu değil. Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım onu da zaman gösterecek. Tabii ki Fenerbahçe hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman."

Volkan Demirel'den şaşırtan itiraf: "Çok istediler"

VOLKAN DEMİREL'İN BODRUM FK PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran ama beklentileri karşılayamayan Volkan Demirel, Ege ekibiyle 13 mücadelede yer almış ve maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

VOLKAN DEMİREL TEKNİK ADAMLIK SÜRECİNDE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Genç hoca; şu ana kadar Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK ekiplerinde görev aldı.
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#volkan demirel
#volkan demirel
#Aziz Yıldırım
#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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