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 | Burak Ayaydın

Ali Koç'un Jose Mourinho ayrılığı için kararı netleşti: Fenerbahçe'de yeni teknik adam süreci planlandı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Jose Mourinho süreci için net bir karar geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun ayrılık süreciyle ilgili önemli bir planlama gerçekleştirdi.

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Ali Koç'un Jose Mourinho ayrılığı için kararı netleşti: Fenerbahçe'de yeni teknik adam süreci planlandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 22:10

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile yolların ayrılma ihtimalini hesapladı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gitme sürecini gözeten Ali Koç, Portekizli hocanın ayrılığı sonrası için resmen kararını verdi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN JOSE MOURINHO SONRASI İÇİN KARAR

Jose Mourinho ile yola devam etmek isteyen Ali Koç, deneyimli hocanın Fenerbahçe'den ayrılmak istemesi halindeyse yerli teknik direktör sürecini başlatmaya karar verdi. Jose Mourinho sonrası için ciddi bir planlama yürüten Ali Koç, Portekizli hocanın gitmesi halinde rotayı yerli hocalara çevirecek ve şampiyonluk yolundaki son şansını Türk teknik adamlarla deneyecek! Geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamalar yapan ve Jose Mourinho için Suudi Arabistan'dan teklif olduğunu duyuran başkan Ali Koç, olası bir ayrılık için an itibarıyla tüm süreci tasarladı.

Ali Koç'un Jose Mourinho ayrılığı için kararı netleşti: Fenerbahçe'de yeni teknik adam süreci planlandı!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO SONRASINDA ALİ KOÇ'TAN YERLİ HOCA TERCİHİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek yaz döneminde Jose Mourinho'nun ayrılık ihtimali üzerine Abdullah Avcı ve Volkan Demirel gibi isimleri gündemine aldı. Ayrıca Emre Belözoğlu'nun da değerlendirildiği süreçte, Ali Koç'tan birkaç futbol adamıyla aynı anda çalışmak gibi bir uygulama da gelebilir.

JOSE MOURINHO İSTERSE FENERBAHÇE'DE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'den gönderilmesi halinde yüklü bir tazminat alacak olan Jose Mourinho, kendi fikri değişmedikçe kontratının sonuna kadar Ali Koç ile çalışmaya devam edecek. Başkan, Jose Mourinho'yu göndermek istemiyor ama olası bir ayrılığın da önünde durmayı düşünmüyor.

Ali Koç'un Jose Mourinho ayrılığı için kararı netleşti: Fenerbahçe'de yeni teknik adam süreci planlandı!

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 53 mücadelede yer alan Jose Mourinho, maç başına 2.09 puan ortalaması yakaladı.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN ÖNCE KİMİ ÇALIŞTIRMIŞTI?
Deneyimli hoca, son olarak Roma'da teknik adamlık yapmıştı.
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ETİKETLER
#ali koç
#jose mourinho
#Ayrılık Iddiaları
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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