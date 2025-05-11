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 | Burak Ayaydın

Chelsea'ye ağır darbe: Newcastle United kritik maçı kazandı!

Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Puan tablosundaki Şampiyonlar Ligi potasını direkt etkileyecek olan maç, Newcastle United'ın zaferiyle sonuçlandı.

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Chelsea'ye ağır darbe: Newcastle United kritik maçı kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 19:25

Newcastle United, kendi sahasında Chelsea'yi ağırladı ve zorlu maçtan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. Ev sahibi kritik karşılaşmayı 2-0 kazanırken, goller ise 2. dakikada Sandro Tonali ve 90. dakikada Bruno Guimaraes'ten geldi.

Chelsea'ye ağır darbe: Newcastle United kritik maçı kazandı!

CHELSEA 10 KİŞİ KALDI

Chelsea'nin Senegalli santraforu Nicolas Jackson 35. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

NEWCASTLE AVANTAJLI KONUMA GEÇTİ

Siyah beyazlılar bu galibiyetle Premier Lig'deki puanını 66'ya çıkardı ve 3. sırada yer aldı. 63 puanda kalan Maviler ise 5. basamakta kaldı.

https://x.com/ChelseaFC/status/1921550765501370451

GELECEK HAFTA YİNE KRİTİK MAÇLAR

Chelsea; ligde gelecek hafta Manchester United'ı konuk ederken, Newcastle United ise Arsenal'e misafir olacak.

Chelsea'ye ağır darbe: Newcastle United kritik maçı kazandı!

Sıkça Sorulan Sorular

CHELSEA'DEKİ İNİŞLİ ÇIKIŞLI SÜRECİN SEBEBİ NEDİR?
Cole Palmer üzerinden oyunu kurgulayan Chelsea, Palmer haricinde oyunun ritmini yükseltecek hamleler yapmakta zorluk çekiyor.
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