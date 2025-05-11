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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’de 35. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 18:14

Trendyol Süper Lig’de Avrupa biletini kovalayan Beşiktaş, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’u konuk ediyor. Çağdaş Altay’ın yönettiği maç, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/Besiktas/status/1921452953715515426

https://x.com/AdsKulubu/status/1921445362964762754

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile.

Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf.

Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'IN SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah beyazlılar; maç öncesinde 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi; sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak. Ayrıca Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

ADANA DEMİRSPOR VEDA ETTİ

Adana ekibi, birkaç hafta önce küme düşmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular

LİGİN İLK YARISINDAKİ MAÇ HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Adana Demirspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
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#Spor
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