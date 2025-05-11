Beşiktaş-Adana Demirspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’de 35. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trendyol Süper Lig’de Avrupa biletini kovalayan Beşiktaş, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’u konuk ediyor. Çağdaş Altay’ın yönettiği maç, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/Besiktas/status/1921452953715515426

https://x.com/AdsKulubu/status/1921445362964762754

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf.

BEŞİKTAŞ'IN SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah beyazlılar; maç öncesinde 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi; sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak. Ayrıca Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü.

ADANA DEMİRSPOR VEDA ETTİ

Adana ekibi, birkaç hafta önce küme düşmüştü.