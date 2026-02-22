Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için flaş transfer iddiası gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, teknik direktör arayışlarına devam ederken sürpriz bir ismi takımın başına getiriyor. Liverpool'un yeni teknik direktörü Arda Güler'i yakın markaja aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 15:52

LaLiga’da forması giyen milli futbolcu İspanya’da yine gündem oldu. Dev kulüplerin radarında olan yıldız oyuncu Osasuna maçında ilk 11’de başladı ve mağlubiyetin ardından bazı kesimlerce fizik gücü sebebiyle eleştirildi.

Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor

0:00 108
HABERİN ÖZETİ

Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Xabi Alonso'nun Liverpool'un başına geçmesi durumunda 90 milyon Euro'luk bir bütçeyle İngiliz kulübüne transfer olabileceği iddia ediliyor.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Liverpool'un transfer radarına girdi.
Xabi Alonso'nun Liverpool'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.
Alonso'nun, Liverpool'a gelmesi halinde Arda Güler'i kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.
Liverpool'un Arda Güler transferi için 90 milyon Euro bütçe ayırdığı öne sürülüyor.
Arda Güler'in Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor

ARDA GÜLER İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI

Arbeola’nın takımın başına geçmesiyle forma giymeye devam eden Arda Güler için sürpriz iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, ve Arsenal’in yakından ilgilendiği Arda Güler için sezon sonunda ile yeniden buluşma ihtimali doğduğunu duyurdu.

LİVERPOOL ALONSO'YU GETİRECEK

Fichajes.net'te yer alan habere göre, Real Madrid'deki görevinden ayrılan Xabi Alonso, sezon sonunda Liverpool'un başına geçmek için görüşmelerde bulunuyor.

Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor

Habere göre, harcanan yüksek bonservislere rağmen İngiltere Premier Lig'deki zirve yarışından uzak kalan Liverpool, sezon sonunda Arne Slot'un yerine Alonso'yu getirmek istiyor.

Liverpool'un başına geçmeye sıcak bakan Alonso, kadronun kendisine çok uygun olduğunu yönetime iletti.

ALONSO ARDA'YI İSTİYOR

Özellikle eski oyuncusu Florian Wirtz'in varlığı sebebiyle tekliften çok mutlu olduğunu bildiren İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler'in de transfer edilmesini istedi.

Alonso'nun talebine sıcak bakan Liverpool yönetiminin, sezon sonunda Arda Güler'i kadroya katabilmek için 90 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı öne sürülüyor.

Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor

Arda Güler, bu sezon eflatun-beyazlı takımın formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 karşılaşmada görev aldı. 2,454 dakika süre alan Arda, bu zaman zarfında rakip fileleri 3 kez sarsarken, tam 12 asist katkısı üretti.

20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Arda Güler'in güncel piyasa değeri ne kadar?
Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#real madrid
#liverpool
#arda güler
#xabi alonso
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.