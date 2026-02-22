Arda Güler için gemileri yaktı! Dünyaca ünlü teknik direktör transferde ısrar ediyor

LaLiga’da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler İspanya’da yine gündem oldu. Dev kulüplerin radarında olan yıldız oyuncu Osasuna maçında ilk 11’de başladı ve mağlubiyetin ardından bazı kesimlerce fizik gücü sebebiyle eleştirildi.

ARDA GÜLER İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI

Arbeola’nın takımın başına geçmesiyle forma giymeye devam eden Arda Güler için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Liverpool ve Arsenal’in yakından ilgilendiği Arda Güler için sezon sonunda Xabi Alonso ile yeniden buluşma ihtimali doğduğunu duyurdu.

LİVERPOOL ALONSO'YU GETİRECEK

Fichajes.net'te yer alan habere göre, Real Madrid'deki görevinden ayrılan Xabi Alonso, sezon sonunda Liverpool'un başına geçmek için görüşmelerde bulunuyor.

Habere göre, harcanan yüksek bonservislere rağmen İngiltere Premier Lig'deki zirve yarışından uzak kalan Liverpool, sezon sonunda Arne Slot'un yerine Alonso'yu getirmek istiyor.

Liverpool'un başına geçmeye sıcak bakan Alonso, kadronun kendisine çok uygun olduğunu yönetime iletti.

ALONSO ARDA'YI İSTİYOR

Özellikle eski oyuncusu Florian Wirtz'in varlığı sebebiyle tekliften çok mutlu olduğunu bildiren İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler'in de transfer edilmesini istedi.

Alonso'nun talebine sıcak bakan Liverpool yönetiminin, sezon sonunda Arda Güler'i kadroya katabilmek için 90 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı öne sürülüyor.

Arda Güler, bu sezon eflatun-beyazlı takımın formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 karşılaşmada görev aldı. 2,454 dakika süre alan Arda, bu zaman zarfında rakip fileleri 3 kez sarsarken, tam 12 asist katkısı üretti.

20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.