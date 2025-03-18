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 | Murat Makas

Arda Güler için 'İbrahim planı' devrede! Real Madrid'den radikal karar

Real Madrid'de az forma şansı bulan Arda Güler için dev kulüpler devrede. Takımdan ayrılacağı konuşulan milli yıldız için radikal karar alındığı öne sürüldü. Real Madrid, Arda Güler için 'İbrahim planını' devreye sokacak.

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Arda Güler için 'İbrahim planı' devrede! Real Madrid'den radikal karar
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 14:43

Mill futbolcu Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tartışmaların odağı oldu. Birçok maçta yedek kulübesinde başlayan Arda Güler’in takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Hem Milan hem de Inter, oyuncuyu transfer etme niyetlerini açıkça dile getirdi. Ancak geleceği parlak olduğu için ayrılışı kiralık olarak gerçekleşecek.

ARDA GÜLER’İN AYRILMA İHTİMALİ

Bir diğer ihtimal ise Nico Paz'da olduğu gibi geri alım opsiyonlu satış olabilir. Oyuncunun en iyi şekilde gelişimini sağlayıp yeteneğini tam olarak ortaya koyabilmesini hedefleyen Real Madrid, bu transferi değerlendiriyor.
Real Madrid’de ilk sezonu sakatlıklarla geçen Türk futbolcu, bu sezon çok fazla süre alamadı. Sadece bin 88 dakika forma giyen Türk futbolcunun durumu hem yakın çevresinde hem de takımda endişelere yol açtı.

İBRAHİM PLANI

Bu yüzden akıllarda daha önce Brahim Diaz için uygulanan 'İbrahim Planı' var. Brahim 2 yıl boyunca Milan'a kiralanmış ve burada ciddi bir gelişim göstererek geçen sene yeniden Real Madrid'e dönmüştü. Fas milli takımını seçen oyuncu o günden beri Real Madrid'e çok ciddi katkı yapmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar?
"Florentino Pérez, oyuncunun gelişiminden şimdiden memnun olsa da gelecekte çok daha değerli olabileceğinin farkında. "Transfermarkt'e göre Arda Güler'in piyasadaki değeri 15 milyon euro'dan 45 euro'ya çıktı.
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