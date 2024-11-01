Arda Güler için İngiltere'den dev teklif! Real Madrid değerlendirmeye aldı

01 Kasım 2024 15:42 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:30

A Milli Futbol takımımızın ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’e İngiltere ekibinden dev transfer teklifi geldi. Real Madrid takımında istediği süreyi bulamayan Güler’in, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda son kararı yönetimin değerlendirmesi sonrasında karar verilecek.

Arda Güler için iki İngiliz devi harekete geçti! İspanyol basını büyük transfer planını yazdı

Arda Güler için iki İngiliz devi harekete geçti! İspanyol basını büyük transfer planını yazdı

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan genç yıldızımız Arda Güler​, kısa süre içerisinde taraftarın en beğendiği oyuncular arasına girdi. Üst düzey yetenekleriyle fark oluşturan Arda Güler, Ballon D’or ödüllerinde de en yetenekli genç oyuncular kategorisine ikinci sıradan girmeyi başardı.

Top hakimiyeti, çevre kontrolü, çalım yeteneği ve uzaktan attığı inanılmaz şutlarla dünyanın gündemine oturan Arda Güler, Real Madrid’de istediği süreyi bulamıyor. Taraftarın gözdesi haline gelen Arda Güler’in ilk 11’de maçlara başlayamamasından dolayı teknik adam Carlo Ancelotti’yi eleştiren Real Madrid​ taraftarı, sosyal medyadan Arda Güler’in kadroda yer alması için teknik adama baskı yapıyor.

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti​ ise Arda Güler hakkında daha önceden yaptığı bir konuşmada; ‘Arda takımımızın önemli bir projesi. Şu an fiziksel anlamda eksikleri var. Zaman içinde takımımızın önemli bir parçası olacak.’ İfadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE’DEN ARDA’YA DEV TEKLİF!

İngiltere’de istediği sonuçları alamayan Manchester Unidet, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırma kararı aldı. Kadrolarına da takviye yapmak isteyen İngiliz devi, Real Madrid’e takas teklifinde bulundu.

Brezilya Milli takım oyuncusu Antony Matheus’u Real Madrid’e verip artı 70 milyon Euro karşılığında Arda Güler’i isteyen İngiltere ekibinin bu dev teklifi Real Madrid’in yönetiminde değerlendirilmeye alındı.

Real Madrid teknik ekibinin Arda’yı hiçbir şekilde takımdan göndermek istemediği öğrenilirken, neden forma şansı bulamadığı hakkında da açıklama gerçekleştirildi.

MBAPPE VE VİNİCİUS BERABER OYNADIĞI İÇİN!

Real Madrid’in teknik ekibinden yapılan açıklamaya göre; Mbappe ve Vinicius’un ilk 11 de yer almasından dolayı Arda’nın ilk 11’de başlaması takımın dengesini bozacağından dolayı ikinci yarı ekstra tercihimiz oluyor.’ Denildi.

Milli gururumuz Arda Güler’in İngiltere’ye gidip gitmeyeceği konusu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.