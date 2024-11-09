Arda Güler için Real Madrid yönetimi devrede! Ancelotti ile görüştüler

09 Kasım 2024 17:18 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:29

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti birçok sebeple tartışılmaya başlandı. Özellikle milli futbolcumuz Arda Güler'e çok süre vermediği konusunda eleştirilen Ancelotti için yönetim harekete geçti. Forma şansı bulamayan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi.

Real Madrid yenildi, Arda Güler ile Alvaro Morata en çok konuşulan iki isim oldu

Real Madrid yenildi, Arda Güler ile Alvaro Morata en çok konuşulan iki isim oldu

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlük görevi tartışma konusu olurken milli oyuncu Arda Güler için yeni gelişme yaşandı. Carlo Ancelotti, Arda Güler’e yeterince süre vermediği gerekçesiyle tepki görmüştü. Ancelotti’ye yönetimden de tepki geldi. İddialara göre eflatun-beyazlılarda yönetim, milli futbolcunun forma şansı bulamamasında oldukça rahatsız durumda.

REAL MADRİD YÖNETİMİ ARDA GÜLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid yönetimi, İtalyan teknik adamdan Arda Güler'e daha fazla forma süresi vermesini talep etti. Madrid'in yönetiminin Arda'nın ilk 11'de başlaması beklemediği fakat daha fazla süre alması gerektiğine inandığı aktarıldı.

MBAPPE İLE İYİ ANLAŞACAĞI KONUŞULUYOR

Öte yandan yönetim, takıma uyum sağlayamayan Mbappe'nin genç yıldız ile iyi anlaşacağını düşünüyor. Arda Güler'in yakın çevresi ise geçen sezonun sonunda ortaya koyduğu performansa rağmen Arda Güler'in Ancelotti'de neden güvensizlik duygusu oluşturduğunu anlayamıyor.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.