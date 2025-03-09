Arda Güler için yeni adres Almanya! İspanyollar transferi duyurdu

Real Madrid, Arda Güler'i kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Real Madrid'de yeterince süre bulamayan Arda Güler, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un transfer listesinde başı çekiyor.

Real Madrid'e gittiğinden bu yana istediği forma sürelerini bulamayan Arda Güler, an itibarıyla Eintracht Frankfurt'a transfer olma yolunda. İspanyol basını sürpriz gelişmeyi duyururken, Arda Güler'in de ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi.

ARDA GÜLER REAL MADRID'DEN AYRILIYOR

Real Madrid'de Carlo Ancelotti tarafından yeterince şans tanınmayan Arda Güler, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor. İlk 11'de daha fazla şans bulmak isteyen genç yıldız, Real Madrid'den ayrılma ihtimaline olumlu yaklaşıyor.

GELECEK YAZ AYRILIK

Önümüzdeki yaz döneminde Arda Güler'i kiralık olarak göndermek için menajer sürecini başlatan İspanyol devi, milli yıldızın yeterince tecrübe kazandıktan sonra geri dönmesini istiyor.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Bu sezon 29 maça çıkan Arda, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.