Real Madrid 500 maça ulaştı! Şampiyonlar Ligi'nde gövde gösterisi

Real Madrid, Atletico Madrid müsabakasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 500. maçını oynadı. Ayrıca İspanyol devi Real Madrid, halihazırda Şampiyonlar Ligi'nin en çok kupa kazanan takımı konumunda.

Şampiyonlar Ligi akşamında Real Madrid, kendi sahasında Atletico Madrid'i 2-1 ile geçti. İspanyol devi, turnuvadaki 500. maçında kritik bir galibiyet de almış oldu.

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN ÇOK KAZANANI

Kulüp bazında dünyanın en iyi turnuvası kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde 500 kez sahaya çıkan Real Madrid, bugüne kadar 15 şampiyonluk yaşadı ve turnuvaya resmen damga vurdu! Bu süreçte 302 galibiyet, 85 beraberlik ve 113 mağlubiyet alan Madrid; 1103 gol attı ve 552 de gol yedi.

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Sezon başındaki Kylian Mbappe takviyesi ile daha da güçlenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar arasında gösteriliyor.