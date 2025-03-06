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Editor
 | Burak Ayaydın

Real Madrid 500 maça ulaştı! Şampiyonlar Ligi'nde gövde gösterisi

Real Madrid, Atletico Madrid müsabakasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 500. maçını oynadı. Ayrıca İspanyol devi Real Madrid, halihazırda Şampiyonlar Ligi'nin en çok kupa kazanan takımı konumunda.

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Real Madrid 500 maça ulaştı! Şampiyonlar Ligi'nde gövde gösterisi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 20:02

Şampiyonlar Ligi akşamında Real Madrid, kendi sahasında Atletico Madrid'i 2-1 ile geçti. İspanyol devi, turnuvadaki 500. maçında kritik bir galibiyet de almış oldu.

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN ÇOK KAZANANI

Kulüp bazında dünyanın en iyi turnuvası kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde 500 kez sahaya çıkan Real Madrid, bugüne kadar 15 şampiyonluk yaşadı ve turnuvaya resmen damga vurdu! Bu süreçte 302 galibiyet, 85 beraberlik ve 113 mağlubiyet alan Madrid; 1103 gol attı ve 552 de gol yedi.

FAVORİ GÖSTERİLİYORLAR

Sezon başındaki Kylian Mbappe takviyesi ile daha da güçlenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar arasında gösteriliyor.

Kylian Mbappé - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Sıkça Sorulan Sorular

KYLIAN MBAPPE İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI?
Yıldız futbolcuyla, 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalanmıştı.
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ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#kylian mbappe
#Spor
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