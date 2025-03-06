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Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler için yeni durak Bundesliga! Almanya basını transferi duyurdu

Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi. İspanyol devi Real Madrid'de, Arda Güler'in kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılıyor. Transferde öncelik ise Bundesliga'da, işte detaylar.

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Arda Güler için yeni durak Bundesliga! Almanya basını transferi duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 21:09

Real Madrid'de yeterince forma bulamayan Arda Güler kiralık olarak gönderiliyor. Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in düzenli forma giyeceği ve oyun temposunu yükselteceği bir anlaşma yapmak istiyor. Süreçten hareketle de tüm planlar Bundesliga üzerine kuruluyor.

REAL MADRID'DE ARDA GÜLER AYRILIĞI

Genç yeteneğin kısa vadede Real Madrid'de oynama ihtimalini zayıf gören İspanyol yönetim, Almanya'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Halihazırda Bayern Münih ve Bayer Leverkusen Arda Güler'i isterken; Real Madrid ise daha düşük profilli takımlar olan Leipzig ve Frankfurt ihtimalini düşünüyor. Esas amaç ise Arda'nın düzenli oynaması ve kendini geliştirmesi! Bild'in haberine göre; Real Madrid menajerlere talimat verdi ve gelecek yaz için ayrılık çalışmalarına başladı.

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ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 29 maça çıkan ve 3 gol ile 5 asist yapan Arda, son dönemde yedek kulübesinden çıkamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER REAL MADRID'E GİDERKEN HANGİ DEVİ REDDETMİŞTİ?
Arda Güler, Barcelona'yı reddedip Real Madrid'e katılmıştı.
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#bayern munich
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#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
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