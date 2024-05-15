Arda Güler, İspanyol basının manşetlerini süsledi: Mübarek adamdan muhteşem gol

15 May 2024 11:57 - Güncelleme : 15 May 2024 12:06

Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 yendiği 36. hafta maçında 62. dakika oyuna giren ve 81. dakika takımının son golünü kaydeden Arda Güler İspanyol basınının manşetlerini süslerken birbirinden güzel övgüler aldı.

Real Madrid'e Alaves karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jude Bellingham, 27. ile 70. dakikada Vinicius Junior, 45. dakikada Valverde ve 81.dakikada Arda Güler kaydetti.

"MÜBAREK ADAMDAN MUHTEŞEM GOL"

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Arda'nın her gol attıktan sonra sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı ikonikleşmeye başlayan gol sevincine As gazetesi atıfta bulundu.

Gazete, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" yorumunda bulunurken, Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün" ve "Yıldızı parıldıyor" ifadelerini kullandı.