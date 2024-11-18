Arda Güler kararını verdi! Real Madrid ile yollar ayrılıyor mu? İspanyollardan bomba iddia

18 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:22

Real Madrid'de kariyerini devam ettiren milli oyuncumuz Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından flaş iddialar ortaya atıldı. Carlo Ancelotti'nin yeteri kadar süre vermediği düşünülen Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili karar verdiği öne sürüldü. Haberde genç oyuncunun kararını yakınlarına da ilettiği belirtildi.

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Dünyanın en iyi kulüplerinden Real Madrid’de kariyerini sürdüren genç oyuncu Arda Güler​ ile ilgili İspanyol basınında çarpıcı iddialar yer aldı. Milli oyuncu bu sezon yedek kulübesinden çıkmadı. Real Madrid​'de teknik direktör Carlo Ancelotti​, Arda Güler’e yeteri kadar forma şansı vermediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Arda Güler, özellikle geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımda iyi süreler aldı ve skor katkısında bulundu. Golleriyle de çok konuşulan Güler, bu sezon henüz skor katkısı yapamadı.

ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

Arda Güler'in forma şansı bulamadığı gerekçesiyle mutsuz olduğu öne sürülürken, İspanyollar genç yıldızın kararını duyurdu.

DEVREDE ARASINDA AYRILMAK İSTİYOR

Habere göre Arda Güler, devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı istiyor.

YAKINLARINA DA BİLDİRDİ

Arda'nın Ancelotti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama sonrası bu kararı verdiği ve bunu çevresine de bildirdiği iddia edildi. Real Madrid yönetiminin de Arda Güler'e güvendiği ve Ancelotti'yi oyuncunun değerlendirilmesi için baskı yaptığı da söylenmişti.

Diario AS’ta yer alan detaylara göre Arda'nın devre arasında gelecek tekliflere göre kariyerine yön vermesi bekleniyor.