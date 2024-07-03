"Arda Güler kim?" diye bağıran Avusturyalı taraftarlara böyle yanıt verdi! Arda Güler'in hareketi sosyal medyada gündem oldu

03 Temmuz 2024 15:49 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:03

Miras kavgası kanlı bitti! Abisi için 'bana yanlış yaptı' dedi

Miras kavgası kanlı bitti! Abisi için 'bana yanlış yaptı' dedi

A Milli Takımımız, dün akşam oynanan Avusturya maçında 2-1 galibiyet alarak çeyrek final biletini kaptı. 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral'ın attığı goller müsabakaya damga vurdu.

TARAFTARA MEYDAN OKUDU

Maç boyunca Avusturya taraftarı ise Arda Güler ile uğraştı. "Arda Güler kim?" diye tezahürat yapan ve şişe fırlatan Avusturyalı taraftarlara cevap olarak Güler, dünyaca meşhur olan gol sevincini yaptı.

Genç futbolcu, Avusturyalı taraftarlara dönerek meydan okudu ve kulağını gösterdi.