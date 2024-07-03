"Arda Güler kim?" diye bağıran Avusturyalı taraftarlara böyle yanıt verdi! Arda Güler'in hareketi sosyal medyada gündem oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 15:49 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:03
Türkiye-Avusturya maçında Avusturya taraftarlarının 'Arda Güler kim?' bağırışlarına genç futbolcu gol sevinciyle yanıt verdi. Olay anı sosyal medyada gündem oldu.
A Milli Takımımız, dün akşam oynanan Avusturya maçında 2-1 galibiyet alarak çeyrek final biletini kaptı. 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral'ın attığı goller müsabakaya damga vurdu.
TARAFTARA MEYDAN OKUDU
Maç boyunca Avusturya taraftarı ise Arda Güler ile uğraştı. "Arda Güler kim?" diye tezahürat yapan ve şişe fırlatan Avusturyalı taraftarlara cevap olarak Güler, dünyaca meşhur olan gol sevincini yaptı.
Genç futbolcu, Avusturyalı taraftarlara dönerek meydan okudu ve kulağını gösterdi.
Kaynak: Tgrthaber.com