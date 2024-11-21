Arda Güler planı devreye girdi, Jose Mourinho detayı dikkat çekti! Premier Lig devi harekete geçiyor

21 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:09

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler'in Ocak transfer döneminde Premier Lig'e transfer olabileceği iddia ediliyor. İngilizler Real Madrid'de yeterli forma şansı bulamayan Arda Güler'in transferinde Jose Mourinho’nun açıklamalarının etkili olabileceğini değerlendiriyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun açıklamaları tekrar gündeme getirildi.

Arsenal'den Arda Güler için 'Odegaard' planı! Bir verip üç alacaklar

Arsenal'den Arda Güler için 'Odegaard' planı! Bir verip üç alacaklar

A Milli Takımımızın genç oyuncusu Arda Güler​ uzun süredir İspanya gündemini meşgul ediyor. Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler’in yeterli süre bulamaması tartışma konusu oldu. Real Madrid’de teknik Direktör Carlo Ancelotti​'den istediği forma şansını bulamayan yıldız oyuncunun ismi Premier Lig​ devleriyle anıldı. Arsenal’in transfer döneminde Arda için nabız yoklayacağı iddia edildi.

ARDA GÜLER İÇİN ODEGAARD PLANI

Arsenal​, 2021 Ocak'ta kiralık olarak Real Madrid​'den kadrosuna kattığı Odegaard'ı 2021 yazında 35 milyon euro bedelle bonservisini almıştı. 25 yaşındaki Norveçli yıldız, Arsenal'de kendini buldu ve piyasa değerini 110 milyon euroya kadar çıkarttı. Arsenal’in de Arda Güler için aynı planı devreye sokacağı konuşuluyor.

JOSE MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI TRANSFERDE ETKİLİ OLABİLİR

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da transfermarkt'a göre 45 milyon € (37,5 milyon £) değerinde olan 19 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı. İngiliz basınına göre Jose Mourinho’nun sözlerinin transferde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Eski Real Madrid, Chelsea ve Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho HT Spor'a verdiği röportajda, "Arda harika bir kişilik ve olağanüstü kalite sergiliyor. O kulüpte oynamak için kişilik çok önemli. Oyuncular orada oynayabilecek kadar iyi olduklarını içselleştirmeliler. Türk Milli Takımı'nda oynamak ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda mücadele etmek, onun için büyük bir ülkeyi temsil etme sorumluluğunu hissetmesi açısından da önemli" dedi.

Mourinho, "Dünyanın en büyük kulübü yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olabilir. Real Madrid, dünyanın en iyi 10 oyuncusunu veya en büyük potansiyele sahip ilk 10 oyuncuyu transfer ederek inanılmaz bir iş çıkarıyor. Vinicius ve Rodrygo çocukken, Jude Bellingham ve Arda Guler çok gençken transfer edildi ve şimdi de Endrick" ifadelerini kullanmıştı.