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 | Emir Yücel

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Yeni teknik direktör karar verecek!

Milli takımımızın en yetenekli oyuncularından biri olan Arda Güler yeni bir yol ayrımında. Dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Real Madrid’de istediği süreyi alamayan Güler’in, sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Son 5 lig maçında sadece 30 dakika oynayabilen Arda Güler’in yeni sezondaki transfer sürecini Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e değerlendiren Gazeteci Ferhat Kızıltaş çok önemli mesajlar verdi. İşte detaylar…

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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Yeni teknik direktör karar verecek!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 15:11

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan genç yıldızımız Arda Güler, kısa süre içerisinde taraftarın en beğendiği oyuncular arasına girdi. Real Madrid’de oynadığı süre boyunca başarılı işlere imza atan Güler; yaptığı asistler ve attığı gollerle fark oluşturmayı başardı. Arda Güler, Ballon D’or ödüllerinde de en yetenekli genç oyuncular kategorisine ikinci sıradan girmeyi başardı.

Ancak ilk sezonundan sonra bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler’in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Öte yandan sezon sonunda Carlo Ancelotti’nin de takımdan ayrılması İspanya basınında gündeme geldi.

Arda Güler’in futbol hayatını nasıl şekillendireceği yeni gelecek hocanın kararlarıyla da bağlantılı olacak.

Arda Güler’in transfer sürecini Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e anlatan Gazeteci Ferhat Kızıltaş önemli mesajlar verdi. İşte röportajın detayları:

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNİ BEKLİYOR!

Ancelotti ile baba-oğul ilişkisi olmasına rağmen, Arda Güler'in Real Madrid serüveni son haftalarda tartışılmaya başlandı.

Son 5 lig maçında sadece 30 dakika şans bulan Arda'nın yeni sezonda şans bulacağı bir takıma gitmesini bekliyorum ama burada dediğiniz gibi, teknik direktör değişikliğini bekleme ihtimali yüksek.

XABİ ALONSO REAL MADRİD’E

Çünkü geçen sezon Almanya'da 119 yıllık camia olan Bayern Leverkusen’e tarihi bir şampiyonluk kazandıran Xabi Alonso'nun Madrid'in kıskacında olduğu ve Ancelotti görevi bırakması halinde imza atacağı kulislerde konuşuluyor.

Genç oyuncularla çalışmayı seven ve onları ilk 11'e yazmaktan çekinmeyen Alonso'nun Arda'yı daha farklı kullanacağını ve bu nedenle milli oyuncumuzun ayrılığına izin vermeyeceğini düşünüyorum.

ARDA GÜLER İTALYA’YA GİDEBİLİR!

Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlık sonrası son 5 haftada attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken Arda, EURO 2024'e moralli giderek enfes bir performans sergilemişti.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Ancelotti'nin kendisini ısrarla bekletmesi ve az süre vermesi oyuncuyu ayrılık düşüncesine itti.

Arda'nın La Liga ya da İtalya'dan bir takıma kiralık gitmesinin kendi kariyeri açısından daha değerli olacaktır.

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