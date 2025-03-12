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 | Emir Yücel

Arda Güler sezon sonunda kiralanıyor! Real Madrid kararını verdi

Milli takımımızın en yetenekli oyuncularından Arda Güler, formasını giydiği Real Madrid'de istediği süreyi bulamadığı için sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Güler'in, yeni sezonda İtalya'nın önde gelen takımlarından birinde kiralık olarak forma giyeceği konusu İspanya basınında geniş yer buldu. Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan Gazeteci Ferhat Kızıltaş; 'Arda Güler tıpkı Brahim Diaz gibi kiralık olarak transfer olup sonrasında daha güçlü takıma dönmelidir. Bu sebepten Arda'nın İtalya'ya transfer sürecini olumlu değerlendiriyorum.' İfadelerini kullandı.

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Arda Güler sezon sonunda kiralanıyor! Real Madrid kararını verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 15:36

A Milli Futbol Takımımızın genç ve başarılı oyuncusu Arda Güler, Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak Türk futbol tarihine damga vurmuştu. Real Madrid’e ilk gittiğinde oynadığı oyunla taraftarın gönlünü kazanan Güler, daha sonra istediği süreyi bulamadı.

Carlo Ancelotti yönetiminde sürekli yedek kulübesinde oturan Arda, sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Özellikle İtalya’nın önde gelen takımlarından teklif alan Arda’nın, sezon sonunda İtalya’ya kiralık olarak transfer olacağı konuşuluyor.

Arda Güler’in transfer süreci ile ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuşan Gazeteci Ferhat Kızıltaş; Brahim Diaz örneğini vererek, Arda’nın İtalya’ya olası transferinin oyuncunun kariyer geleceği için olumlu bir adım olduğunu belirtti.

İşte röportajın detayları…

ARDA GÜLER 2 SEZON İTALYA'DA OLMALI!

Arda Güler genç yaşta dünyanın en iyi takımında olduğu için her zaman fiziksel yeterliliği sahip olmak zorunda. Şu an Real Madrid seviyesinde olup-olmadığı tartışılsa da en az 2 sezon farklı bir takımda kiralık oynaması kariyerini olumlu derecede etkileyecektir.

BRAHİM DİAZ GİBİ GÜÇLÜ DÖNECEKTİR

Örneğin: 2019'da 20 yaşında Manchester City'den 17 milyon Euro’ya alınan Brahim Diaz, Real Madrid'deki ilk dönemlerinde şans bulamadı.

Real Madrid’den Milan'a 3 sezon kiralık giderek toplam 124 maça çıktı.

İtalya’da Tecrübe kazanan Diaz, Real Madrid'in düzenli oyuncusu olmayı başardı. Yeni sezonda Ancelotti'nin takımdan ayrılma ihtimali yüksek olsa bile bence Arda Güler de tıpkı Diaz gibi en az 2 sezon bir başka elit takımda kiralık oynamalı.

Inter, Milan ya da Juventus gibi takımların Arda'ya iyi gelebileceğini düşünüyorum.

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