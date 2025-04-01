Arda Güler tartışmalarına Modric'ten ilginç yorum! Kameralardan dudaklarını okudular

La Liga'da Real Madrid'in evinde Leganes'i 3-2 mağlup ettiği maç ardından İspanyol futbolunda tartışmalar başladı. Leganes cephesi Arda Güler'in düşürülmesiyle rakibinin kazandığı penaltıya büyük tepki gösterirken, Real'in şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Barcelona'nın taraftarları da tartışmalara katıldı. Spekülasyonlar sürerken maçta çekilmiş bir görüntü gündeme oturdu.

"BU NASIL PENALTI!"

Sports'ta yer alan habere göre "El Día Después" isimli programda yayımlanan görüntüler, Real Madrid kaptanı Luka Modric’in de penaltı bu kararı anlayamadığını gösterdi. Hırvat orta saha oyuncusunun dudaklarını okuyan spor medyası saha içinde Modric'in, “Bu nasıl penaltı?” diye sorduğunu, birkaç saniye sonra bir kez daha şaşkınlıkla, “Kim yaptı?” diye sorduğunu tespit etti.

HAKEM YORUMCULARI ORTAK FİKİRDE: PENALTI YOK!

Pozisyonu yorumlayan hakem yorumcularının tümü Óscar Rodríguez’in Arda Güler’e yaptığı hareketin penaltı olmadığı görüşünde birleşti.

Mateu Lahoz, “Hangi açıdan bakarsak bakalım penaltı göremiyoruz. Sahadaki bir insan hata yapabilir, ama VAR neden ona yardım etmedi?” diye sordu.

"KESİNLİKLE HAYIR, HİÇBİR ŞEY YOK"

Marca gazetesi hakem analisti Pérez Burrull da González Fuertes’in kararına katılmadı ve VAR’ın onayladığı kararı eleştirerek “Bana göre penaltı yok. Güler, Óscar’la yaşadığı ikili mücadelede ceza sahasında yere düşüyor. Bu, penaltı olarak değerlendirilebilecek bir hareket değil.” dedi.

Eski La Liga hakemi ve şu anda Cadena Ser ile As gazetesi analisti olan Iturralde González ise pozisyonu ilk gördüğü anda fikrini net bir şekilde belirterek, “Kesinlikle hayır, hiçbir şey yok! Üstelik top da ayağından açılmıştı” şeklinde yorum yaptı.