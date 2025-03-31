Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e üstü kapalı mesaj! 'Yedek kulübesinde beklemeyi kabul etmelisiniz"

Real Madrid'te forma şansı bulamayan Arda Güler'e Ancelotti'den üstü kapalı mesaj geldi. Ancelotti yaptığı açıklamada, "Real Madrid'de oynuyorsanız yedek kulübesinde beklemeyi kabul etmelisiniz. Çünkü Real Madrid'in bütün oyuncuları dünya yıldızı." ifadelerini kullandı.

2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, Madrid ekibinde istediği süreleri bulamadığından şikayetçi. Ocak ayı transfer döneminde İtalyan devi Milan ile görüşmeler yapsa da istediği sonucu alamayan milli yıldız, İtalyan teknik adamdan forma şansı bekliyor.

"YEDEK KULÜBESİNDE BEKLEMEYİ KABUL ETMELİSİNİZ"

LaLiga'da inişli çıkışlı grafik sergileyerek taraftarlar tarafından homurdanmalara sebep olan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, üstü kapalı Arda Güler'e mesaj verdi. Ancelotti yaptığı açıklamada, "Real Madrid'de oynuyorsanız yedek kulübesinde beklemeyi kabul etmelisiniz. Çünkü Real Madrid'in bütün oyuncuları dünya yıldızı." ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD KARNESİ

Real Madrid forması ile 2 sezondur mücadele eden Arda Güler, çıktığı 44 maçta 9 gol atarken 5 asist üretebildi. Genç yıldız 16 kez kendisine ilk 11'de buldu.