Arda Güler yeni rolüne uyum sağladı: Ancelotti ile görüştü

16 Eylül 2024 03:37 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 03:56

Real Madrid’in Real Sociedad’ı mağlup ettiği maçtaki performansıyla göz dolduran Arda Güler kendisine verilen yeni rol sonrası teknik adam Ancelotti ile görüştü. Sezon başında ilk 11'de forma giyme şansının zor olduğunu söyleyen Ancelotti için Arda artık daha fazla önem arz ediyor.

La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'ı 2-0 yenen Real Madrid'in oyuncusu Arda Güler, ilk 11'de yer aldığı maçta dikkatleri üzerine çekti. Carlo Ancelotti, Jude Bellingham ve Aurelien Tchouameni'nin sakatlığı sebebiyle Arda ile Brahim Diaz'ı ilk kez birlikte ilk 11'de oynatmasıyla başarılı bir performans seyredildi. Hücum hattında önemli isimlerin bulunması sebebiyle Arda'nın forma giyme şansının az olduğu konuşuluyordu. Ancak orta sahada da yeteneğini gösteren Arda, Ancelotti tarafından beğenildi.

ARDA ANCELOTTI'NİN GÖZÜNE GİRDİ

Ancelotti, sezon başında Arda'nın ilk 11'de yer almasının zor olabileceğini belirterek, "Arda daha önemli bir rol oynayacak, ancak Real Madrid'de tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmak karmaşık bir süreç" demişti. Ancak son maçtaki çabasıyla başarıyı yakalaması ile Arda'ya yeni bir görev verdi. İspanyol basınının haberine göre orta sahadaki performansının beğenilmesi sonrası Arda Güler de hocasına "Oynadığım ve süre aldığım müddetçe bana sahada istediğiniz yerde görev verebilirsiniz. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum" dedi.

Real Madrid teknik ekibinin de 19 yaşındaki futbolcunun gelecekte dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi olması için gerekli kaliteye ve yeteneğe sahip olduğu düşüncesinde olduğu bildirildi.