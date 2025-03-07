Arda Güler'in geleceği belli oldu! Real Madrid'den çarpıcı karar

Real Madrid'den gönderilmesi gündemde olan Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'e forma şansı vermeyen Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir karar verdi ve yeni hoca adayını belirledi.

Real Madrid'de Arda Güler'in geleceğini şekillendirecek bir karar alındı. Real Madrid yönetimi, Carlo Ancelotti ile ayrılık hesaplarına başladı ve Arda Güler'i Bayer Leverkusen'e transfer etmek isteyen Xabi Alonso'yu gündemine aldı.

ARDA GÜLER REAL MADRID'DE DEVAM EDECEK

Real Madrid yönetimi Carlo Ancelotti'nin performansını sorgulamaya başladı. Halihazırda sallantılı dönemlerden geçen İspanyol devi, sezon sonunda net bir karar verecek! Ancelotti'nin kazanacağı kupalara göre hareket etmeyi planlayan Madrid yönetimi, Arda Güler'i uzun zamandır transfer etmek isteyen Xabi Alonso'ya yöneldi. Arda'nın takımın beyni olacağı konusunda net bir tavrı olan Alonso, İspanyol basınının haberine göre şimdiden ön anlaşma imzaladı.