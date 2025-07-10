Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Arda Güler'li Real Madrid'i 4-0 mağlup etti. Fransız ekibi bu sonuçla finalde Chelsea'nin rakibi oldu.
ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. PSG, İspanyol devini 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 6. ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9'uncu dakikada Ousmane Dembele, 88. dakikada Gonçalo Ramos attı.
Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.
Hırvat futbolcu Luka Modric, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla birlikte 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı. Maça yedek kulübesinde başlayan Modric, 65'inci dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.