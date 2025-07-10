Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Arda Güler'li Real Madrid'i 4-0 mağlup etti. Fransız ekibi bu sonuçla finalde Chelsea'nin rakibi oldu.