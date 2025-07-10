Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Arda Güler'li Real Madrid'i 4-0 mağlup etti. Fransız ekibi bu sonuçla finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 05:40

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında ile , MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. PSG, İspanyol devini 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 6. ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9'uncu dakikada Ousmane Dembele, 88. dakikada Gonçalo Ramos attı.

Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde

ARDA GÜLER 83 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde

CHELSEA-PSG FİNALİ NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son dans: İlk finalist belli oldu!

MODRİC REAL MADRİD'E VEDA ETTİ

Hırvat futbolcu , FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla birlikte 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı. Maça yedek kulübesinde başlayan Modric, 65'inci dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler'li Real Madrid'e şok! PSG dört dörtlük galibiyetle finalde
ETİKETLER
#Spor
#real madrid
#paris saint-germain
#arda güler
#luka modric
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.