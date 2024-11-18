Arda Turan Atletico Madrid'in başına geçiyor! Diego Simeone sonrası ilk aday

18 Kasım 2024 21:48 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:50

İspanya liginin en başarılı takımlarının başında gelen Atletico Madrid'de bir dönem kapanmak üzere. 2011 yılında takımın başına geçen Simeone sayısız başarılara imza attı. Bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan başarılı teknik adamın yerine geçecek ismin; Atletico Madrid'in eski kaptanı ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan olduğu iddia edildi.

İspanya Liginde Real Madrid​ ve Barcelona​ gibi güçlü kulüplerin arasından sıyrılan ve sayısız başarılara imza atan Diego Simeone​'nin takımı Atletico Madrid​'de bir devir bitmek üzere. 2011'de göreve gelen ve iki kez La Liga​ şampiyonu, iki kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Süper Kupasını kazanan Arjantinli teknik adam Simeone, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Simeone'nin yerine geçecek adayların başında ise Arda Turan'ın olduğu iddia edildi.

13 YIL SÜREN BİRLİKTELİK YIPRATTI!

Arjantinli teknik adam Diego Simeone'nin takımdan ayrılmasının gerekçesi olarak ise sportif başarısızlık olmadığını ve 13 yıl süren birlikteliğin Simeone üzere bir yıpranma yaptığını söyleyen kulüp yetkilileri; uzun vadede çalışmak için genç bir teknik adamla yola devam etmek istediklerini belirtti.

MADRİD TARAFTARI ARDA TURAN'I İSTİYOR!

Atletico Madrid ekibi 13 yıl aradan sonra teknik direktörlük değişikliğine gidiyor. Diego Simeone'nin ayrılmasından sonra takımın başına geçmesi için konuşulan isimler arasında Fernando Torres, Unai Emery, Marcelino Garcia Toral ve Arda Turan var.

Konuşulan isimler arasında taraftar tarafından en çok istenen isim Arda Turan oldu.

SİMEONE YERİNİ ARDA'YA BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR!

Eyüpspor ile müthiş bir sezon geçirdikten sonra Süper Lige çıkmayı başaran ve şu anda zirve yarışına ortak olan Turan'ın takımı, seyir zevki yüksek bir futbol izlettiriyor.

Atletico Madrid efsaneleri arasına giren Arda Turan, İspanyalı taraftarlar tarafından da oldukça seviliyor.

Geçtiğimiz aylarda Arda Turan'ı ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen ve Eyüpspor antrenmanına katılan Diego Simeone'nin, yerini Arda Turan'a bırakmak istediği de iddialar arasında.