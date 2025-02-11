Arda Turan Şenol Güneş'in öğrencisine talip oldu! Beklenmedik transfer gelişmesi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, Karadeniz ekibi mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

61 Saat'in haberine göre maçın ardından Eyüpspor yönetiminden bir transfer girişimi geldi ve Trabzonsporlu Denis Draguş'a talip oldular! Ayrıca da 25 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak bakmadığı belirtilen haberde, İstanbul ekibinin temaslara devam ettiği ifade edildi.

İSTATİSTİKLERİ

Sıkıntılı dönemlerden geçen Trabzonspor'da şu ana kadar 19 maça çıkan Denis Draguş, 1077 dakika sahada kaldı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.