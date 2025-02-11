Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
09:57
Elektrikli araç ile dünyayı gezen Çinli çift Hakkari'ye uğradı: "Hava kirliliğine dikkat çekmek istiyoruz"
Tarih
09:53
İBB burs 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacağı belli oldu
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan Şenol Güneş'in öğrencisine talip oldu! Beklenmedik transfer gelişmesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor'dan Romanyalı golcüyü istiyor!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Turan Şenol Güneş'in öğrencisine talip oldu! Beklenmedik transfer gelişmesi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:57

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, Karadeniz ekibi mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 

MAÇIN ARDINDAN

61 Saat'in haberine göre maçın ardından Eyüpspor yönetiminden bir transfer girişimi geldi ve Trabzonsporlu Denis Draguş'a talip oldular! Ayrıca da 25 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak bakmadığı belirtilen haberde, İstanbul ekibinin temaslara devam ettiği ifade edildi. 

Denis Drăguș - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

İSTATİSTİKLERİ

Sıkıntılı dönemlerden geçen Trabzonspor'da şu ana kadar 19 maça çıkan Denis Draguş, 1077 dakika sahada kaldı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. 

İconİLİŞKİLİ HABER
Elektrikli araç ile dünyayı gezen Çinli çift Hakkari'ye uğradı: "Hava kirliliğine dikkat çekmek istiyoruz"
Elektrikli araç ile dünyayı gezen Çinli çift Hakkari'ye uğradı: "Hava kirliliğine dikkat çekmek istiyoruz"
İBB burs 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacağı belli oldu
İBB burs 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacağı belli oldu
İstanbul'a kar engeli! Trafik durma noktasına geldi, araçlar yolda kaldı
İstanbul'a kar engeli! Trafik durma noktasına geldi, araçlar yolda kaldı
ETİKETLER
#Spor
#trabzonspor
#eyüpsor
#eyüpspor
#arda turan
#şenol güneş
#transfer dönemi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak adı geçiyordu! CHP'de planlar değişti
Ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak adı geçiyordu! CHP'de planlar değişti
2
Yunanistan'dan Fransa'ya 'Meteor' baskısı! 'Türkiye'ye satmayın...'
Yunanistan'dan Fransa'ya 'Meteor' baskısı! 'Türkiye'ye satmayın...'
3
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Kartalkaya'da kayıtlara ve belgelere el konuldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Kartalkaya'da kayıtlara ve belgelere el konuldu
4
Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
5
Son dakika | Ömer Çelik'ten 'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiasına cevap!
Son dakika | Ömer Çelik'ten 'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiasına cevap!
Haber
11 Şubat 2025
Elektrikli araç ile dünyayı gezen Çinli çift Hakkari'ye uğradı: "Hava kirliliğine dikkat çekmek istiyoruz"
Haber
11 Şubat 2025
İBB burs 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacağı belli oldu
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih09:57
Elektrikli araç ile dünyayı gezen Çinli çift Hakkari'ye uğradı: "Hava kirliliğine dikkat çekmek istiyoruz"
Tarih09:53
İBB burs 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacağı belli oldu
Tarih09:52
Arda Turan Şenol Güneş'in öğrencisine talip oldu! Beklenmedik transfer gelişmesi
Tarih09:52
İstanbul'a kar engeli! Trafik durma noktasına geldi, araçlar yolda kaldı
Tarih09:51
GTA 6 aynı anda PC'ye de gelecek mi? Take-Two CEO’sundan açıklama
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.