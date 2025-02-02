Trabzonspor, Umut Bozok'un sözleşmesini feshetti!

02 Şubat 2025 22:41 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 22:45

Bordo-mavili takım, golcü futbolcu Umut Bozok'un sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Samsunspor transfer çalışmaları için açıklama yaptı!

Samsunspor transfer çalışmaları için açıklama yaptı!

Trabzonspor, Umut Bozok ile vedalaşarak yollarını ayırdı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Umut Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SEZON KARNESİ

Umut Bozok, Trabzonspor forması ile bu sezon 4 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

2022/23 sezonunda bordo-mavili takıma katılan Bozok, 56 maça çıkarken 14 gol atarken 2 asist üretti.