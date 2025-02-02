Fenerbahçe - Rizespor maçı canlı anlatım

02 Şubat 2025 18:04 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 19:25

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç kadrosu! FB'nin muhtemel ilk 11 belli oldu

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç kadrosu! FB'nin muhtemel ilk 11 belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Adana Demirspor 3-5 Kasımpaşa

Göztepe 0-1 Alanyaspor

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

6'⚽Ali Sowe ceza saha dışından yolladığı şut uzak direğe giderek filelerle buluştu. Rizespor deplasmanda 1-0 öne geçti.

9'🚫Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Filip Kostic ortasını yaptı. Arka direkte Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

13'⚽Ali Sowe attığı golle kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

21'🚫Ghezzal'In tehlikeli şutunu İrfan Can Eğribayat uzanarak çıkardı.

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Skriniar, Carlos, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri.

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.