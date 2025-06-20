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 | Burak Ayaydın

Arda Turan Shaktar Donetsk mesaisine başladı!

Arda Turan yeni takımında işbaşı yaptı. Geçtiğimiz ay Shaktar Donetsk ile anlaşan Arda Turan, Slovenya kampında yeni takımıyla tanıştı.

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Arda Turan Shaktar Donetsk mesaisine başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 18:30

Arda Turan için Shaktar Donetsk dönemi resmen başladı. Ukrayna ekibinin potansiyeline inanarak takımın başına getirdiği Arda Turan, yeni takımıyla ilk toplantısını yaptı.

Arda Turan Shaktar Donetsk mesaisine başladı!

ARDA TURAN'DAN SHAKTAR DONETSK İÇİN İLK PLANLAMALAR

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, yaklaşık 3 hafta boyunca çalışmalarını Slovenya'da sürdürecek. Akabinde ise Avrupa Ligi Birinci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşılaşacak olan Donetsk, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Arda Turan Shaktar Donetsk mesaisine başladı!

SHAKTAR DONETSK SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞIMLAR

Samimi bir ortamda geçtiği gözlenen tanışmaya ilişkin görüntüler, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

https://x.com/FCShakhtar/status/1936047116402483706

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN SONRASINDA EYÜPSPOR KİMLE ANLAŞMIŞTI?
Arda hocanın Ukrayna ekibine gitmesiyle Eyüpspor, Selçuk Şahin ile sözleşme imzalamıştı.
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#arda turan
#Shaktar Donetsk
#Transfer Haberleri
#Spor
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