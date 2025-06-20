Trabzonspor'da sürpriz transfer resmen duyuruldu!

Trabzonspor'dan transferde ters köşe geldi. Sağ bek pozisyonuna takviye için çalışmalar yürüten Trabzonspor, Estoril forması giyen 22 yaşındaki Wagner Pina’yı sessiz sedasız transfer etti.

Trabzonspor'da yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı. Karadeniz ekibi, Pedro Malheiro'nun yerini Wagner Pina ile doldurdu.

TRABZONSPOR TRANSFER SÜRPRİZİNİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDU

Trabzonspor, transferi futbol dünyasında ilk kez kullanılan bir yöntemle duyurdu. Bordo mavililer, yeni sezon formasında yer verdiği NFC teknolojisi ile transfer haberini taraftarlarına ulaştırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Yeni sezonun ilk transferi şimdi NFC teknolojili yeni sezon formamızda! Telefonunu armamıza yaklaştır, yeni transferi ilk sen öğren!" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1936063156716974543

YENİ TRANSFERİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Portekiz doğumlu ve Yeşil Burun Adaları asıllı olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Estoril formasıyla 31 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Pina, toplamda 2433 dakika sahada kaldı.